الحصر العددي لانتخابات النواب بقنا: إعادة بين مرشح للشعب الجمهوري و3 مستقلين بالدائرة الأولى

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بمحافظة قنا، ومقرها مركز ومدينة قنا، المؤشرات الأولية للحصر العددي للأصوات، وذلك بعد انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية ثم تجميع النتائج في اللجنة العامة، وشهدت الدائرة سباقا انتخابيا قويا بين 32 مرشحا تنافسوا على مقعدين.

وجاء ترتيب الأصوات على النحو التالي: مصطفى محمود، مرشح حزب الشعب الجمهوري، حصل على 15 ألفا و326 صوتا، وأحمد عبد السلام الشيخ، مستقل، وحصل على 18 ألفا و339 صوتا، وسعودي صابر، مستقل، وحصل على 18 ألفا و320 صوتا، وسعد الخيام، مستقل، وحصد 17 ألفا و357 صوتا.

وبذلك تتجه الدائرة إلى جولة إعادة بين المرشحين الـ4 لتحديد الفائزين بالمقعدين المخصصين للدائرة بعدما أظهر الحصر العددي أن أي من المرشحين لم يتخط نسبة 50% + 1 من الأصوات الصحيحة للناخبين.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت الذي انطلق صباح الأربعاء على مدار يومين وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين. أعقب ذلك عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية ثم الحصر العددي في اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من محافظات الجولة الأولى، بعد إلغائها وإعادة الاقتراع فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، باستثناء دائرة إطسا (إعادة) ليختار المواطنون ممثليهم في المجلس المقبل وسط متابعة وترتيبات تنظيمية موسعة.