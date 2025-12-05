الحصر العددي يشير إلى جولة إعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة إيتاي البارود وشبراخيت في البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثامنة بالبحيرة، والتي تضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، والتي يتنافس فيها 22 مرشحًا على مقعدين، أن الحصر العددي لفرز اللجان الفرعية يشير إلى الإعادة بين 4 مرشحين.

وأظهر الحصر العددي لأصوات الناخبين حصول المرشحين على التالي:

عماد الغنيمي، مستقل: 34,125 صوتًا

أحمد سعيد أبو عمر، حزب النور: 27,168 صوتًا

سعيد شتا: 23,255 صوتًا

شمس الدين أنور: 21,513 صوتًا

وجاء ذلك من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة البالغ 141,329 صوتًا، بالإضافة إلى 3,168 صوتًا باطلة.

وبذلك تتجه الدائرة إلى جولة إعادة بين المرشحين الأربعة لتحديد الفائزين بالمقعدين المخصصين، بعدما أظهر الحصر العددي أن أيًا من المرشحين لم تتجاوز أصواته نسبة 50% + 1 من الأصوات الصحيحة للناخبين، رغم حصولهم على نسب تصويت مرتفعة مقارنة بباقي المرشحين، مما يقتضي الإعادة بينهم.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت الذي انطلق صباح الأربعاء على مدار يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين. أعقب ذلك عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، ثم الحصر العددي في اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من محافظات الجولة الأولى، بعد إلغائها وإعادة الاقتراع فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، باستثناء دائرة إطسا (إعادة)، ليختار المواطنون ممثليهم في المجلس المقبل وسط متابعة وترتيبات تنظيمية موسعة.