علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على قرعة كأس العالم 2026 وتواجد منتخب مصر بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم وبلجيكا أقوى منتخبات المجموعة ونجحنا في الفوز عليها من قبل خلال لقاء ودي".

وأضاف: "أتمنى تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك 22 لاعب جاهز للمونديال".

وأوضح: "يجب مساندة منتخب مصر ودعم الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة ومن وجهة نظري المجموعة في المتناول".