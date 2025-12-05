مدرب الأردن: منتخب الإمارات يستطيع التأهل لنهائي كأس العرب 2025

أكد جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن أن نظيره الإمارات بإمكانه التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025، وذلك في حال إن حالفه التوفيق، في المباريات القادمة.

وقال جمال السلامي في تصريحات نقلتها صحيفة أبو ظبي الرياضية: "الجميع يتوقع المرشحين للوصول للمربع الذهبي، ولكن مع بداية البطولة يختلف كل شيء".

وأضاف المدرب المغربي: "نحن دخلنا بطولة كأس العرب، ولدينا تدرج في تصورنا بشأن التقدم في المنافسة".

وتابع: "صحيح أننا فزنا على منتخب الإمارات في الجولة الأولى من دور المجموعات، لكنهم كانوا يلعبون بـ 10 لاعبين، وبالنسبة لي، فهو منتخب مميز".

وأكمل: "منتخب الإمارات فقط لا يسانده التوفيق حتى الآن، ولكن إذا ساندهم الحظ سيتأهلون للنهائي بسهولة، وفقًا لخصائص اللاعبين بالنسبة لهم".

وأتم جمال السلامي تصريحاته قائلًا: "سنواجه منتخبات من مدارس مختلفة، ونريد أن نحافظ على حظوظنا في التأهل من تلك المجموعة أولًا، وبعد ذلك، سيكون لكل حادث حديث".