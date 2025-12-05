إندونيسيا تعيد فتح الطرق في إقليم أتشيه بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية القاتلة

أعلن وزير الأشغال العامة الإندونيسي دودي هانجودو، أن عددا من الطرق الاستراتيجية في إقليم أتشيه أصبحت جاهزة للتشغيل مجددا؛ عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت الإقليم ومناطق أخرى في سومطرة خلال الأيام الماضية.

وقال هانجودو، في بيان صادر من جاكرتا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تولي أولوية قصوى لإعادة فتح طرق النقل المتضررة قبل الانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الإعمار، وفقا لما نقلته وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأوضح أن العديد من الطرق التي كانت معزولة بسبب الكارثة قد تمت إعادة فتحها وإعادتها إلى الخدمة، بما يسهم في تسهيل حركة فرق الإغاثة ووصول الإمدادات إلى المناطق المنكوبة.

وتجاوز عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت أجزاء واسعة من آسيا الأسبوع الماضي 1500 قتيل حتى أمس الخميس، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى مئات المفقودين في المناطق المعزولة بفعل السيول وحركة التربة.

يتزامن ذلك مع تحذيرات جديدة من خبراء الأرصاد بشأن احتمال تجدد هطول الأمطار الغزيرة في سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وآتشيه خلال الأيام المقبلة، ما يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع وتعرض المناطق المتضررة لمزيد من الدمار.