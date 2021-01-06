البابا تواضروس في قداس «الميلاد المجيد»: نشكر الرئيس السيسي على تهنئته ومشاعره الطيبة

توجه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس قداسة البابا تواضروس الثاني، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته والذي عودناه حضوره منذ عام 2015، وهو حضور يهنئنا جميعًا، وبسبب انتشار فيروس كورونا في بلاد العالم، فقد آثر أن يتواصل معنا عبر الفيديوكونفرانس.

وأضاف خلال ترأسه قداس عيد الميلاد المجيد، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود جدا من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا: "نشكر الرئيس على مشاعره الطيبة، ونشكر الحكومة، ونصلي أن يرفع الله هذه الجائحة وينعم على العالم وبلادنا بالصحة والأمن والسلام".

وكانت قد وضعت العديد من الكنائس، إجراءات احترازية مشددة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ومن ضمنها: "لا يسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات وذلك للجلوس على أرقام مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي، و لا يسمح بالدخول بلا كمامات نهائيًا وتراعي الكنيسة إجراءات التطهير".

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، البابا، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وبعث عدد من المحافظين، ببرقيات التهنئة للبابا، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إقامة قداسا عيدي الميلاد المجيد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد على 20 شخصًا، وذلك في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك القرار لكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من 26 ديسمبر وحتى 31 يناير، وبالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية الباقية، فيقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌّ في إيبارشيته ما يناسبه.

وقررت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المحافظات، قصر القداسات على حضور راعي الكنيسة والكهنة دون شمامسة، أو راعي الكنيسة وكهنتها وخمسة شمامسة فقط، مع إلغاء الاستقبالات والتهاني يوم العيد نفسه.