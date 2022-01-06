قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إنه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي "وقت أن كان وزيرًا للدفاع" بعد ثورة 30 يونيو بثلاثة أسابيع بحضور اللواء عباس كامل وتحديدا في تاريخ 21 يوليو.

وأضاف خلال استضافته في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ وزير الدفاع طرح ماذا حدث خلال فترة حكم جماعة الإخوان حتى ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن السيسي كان يرفض الترشح لرئاسة الجمهورية.

وتابع: "سألته ماذا لو طالب المصريون ترشحه للرئاسة؟ فما كان منه غير أنه ابتسم وذهب وأحضر ورقة زرقاء، وكان هناك مشروع بيان يؤكد عدم رغبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، وكتب فيها أنه بلغ طموحه بتوليه وزارة للدفاع وأنه لن يترشح للرئاسة ويرجوا الله أن يبعثه وكتابه بيمينه، والسيسي كان يعتزم إصدار بيانا بذلك".

وتابع: "اللواء عباس كامل اتفق معي على ضرورة تأجيل إصدار البيان حول قرار السيسي عدم رغبته بالترشح بالرئاسة".

