كييف: قرار ألمانيا بتزويد أوكرانيا بمدرعات ماردر تأخر كثيرا

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، إن برلين اتخذت "قرارا سليما لكنه متأخر للغاية" بإرسال مركبات مشاة قتالية من طراز ماردر إلى حليفتها.

وقال ميلنيك، الذي سبق له الخدمة سفيرا لبلاده لدى ألمانيا، إن كييف تعين عليها الانتظار "لمدة 316 يوما طويلا داميا من الحرب"، قبل أن تتخذ برلين قرارا بإرسال المزيد من الأسلحة الأكثر قوة.

وقال للموقع الإخباري الألماني "تي أونلاين" إن هذا التأخير يترك "مرارة".

وعبر ميلنيك عن شكوكه من أن "أصدقاءه الألمان فخورون بهذا العمل المتردد" من جانب الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتس.

وقال الدبلوماسي الأوكراني الذي ينتقد مرارا وتكرارا الحكومة الألمانية إنه يحمل بشكل خاص، شولتس زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطي من يسار الوسط، المسؤولية على تأخر الموافقة على توريد أسلحة ثقيلة.

وذكر ميلنيك لغرفة الأخبار المشتركة لمجموعة مادساك الإعلامية "آر إن دي" أن تسليم مركبات مشاة قتالية تم طلبها منذ مدة طويلة، يجب أن تكون "أول خرق للمحرمات" لتجهيز الجيش الأوكراني فورا بكل أنواع نظم الأسلحة.

وقال إن الأمر "يتعلق بكل الأسلحة الثقيلة التي يمكن توفيرها على الفور، كالدبابات القتالية والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة القتالية والغواصات والصواريخ الباليستية".

وكان ميلنيك سفيرا لدى ألمانيا في الفترة بين عامي 2015 إلى 2022، وصنع لنفسه اسما من خلال الانتقاد الصريح لقرارات شولتس.