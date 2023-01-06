أعلنت مديرية الثقافة بشمال سيناء عن إفتتاح سينما الشعب بقصر ثقافة العريش يوم السبت المقبل وذلك لأول مرة من أكثر من 10 سنوات.

وأفاد اشرف المشرحاني مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء أن التشغيل صباحا ومساء، وسيتم الافتتاح بعرض فيلم "شلبى" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز.

يقوم ببطولة فيلم "شلبي" بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

واوضح المشرحاني ان أسعار تذاكر الحفلات المسائية 40 جنية َ أسعار تذاكر الحفلات الصباحية20 جنية ماعدا الأجازات الرسمية، و أسعار تذاكر الحفلات فى الاجازات الرسمية صباحا ومساءا 40 جنية، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصراً،. َ الفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة مساء، و بكل فترة عرضين.

وأشار المشرحاني، أن ذلك تحت رعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى.