 الإثنين.. الرئيس النمساوي يشارك في حفل تأبين بابا الفاتيكان الفخري في فيينا - بوابة الشروق
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الإثنين.. الرئيس النمساوي يشارك في حفل تأبين بابا الفاتيكان الفخري في فيينا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 7:03 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 7:03 م

يشارك الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وقرينته، الاثنين المقبل، في حفل تأبين الكنيسة النمساوية لبابا الفاتيكان الفخري الراحل بنديكت السادس عشر في كاتدرائية القديس شتيفانس في فيينا.
يترأس حفل التأبين الكاردينال كريستوف شونبورن ورئيس مؤتمر الأساقفة فرانز لاكنر، والعديد من الأساقفة الآخرين.

وذكر بيان للكنيسة النمساوية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع حضور شخصيات عامة وممثلين عن الديانات والكنائس المسيحية الأخرى في النمسا، لافتا إلى أنه منذ ليلة رأس السنة تم رفع علم الحداد على الكاتدرائية.

وأشار البيان إلى أن الكاتدرائية فتحت دفتر تعازي يوقع فيه الضيوف.

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