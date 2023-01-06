رئيس المجلس الأوروبي يصف إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أعياد الميلاد بالكاذب

وصف رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إعلان روسيا عن وقف إطلاق النار في عيد الميلاد على طول خط القتال بأكمله في أوكرانيا بـ"الكاذب والمنافق".

وقال ميشيل في تغريدة على تويتر "هناك معتد هو الكرملين، وضحية هو الشعب الأوكراني .. وانسحاب القوات الروسية هو خيار جاد فقط لاستعادة السلام والأمن، وإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد زائف ومنافق مثل عمليات الضم والاستفتاءات غير القانونية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم عن وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإدخال "نظام وقف إطلاق النار" من الساعة 12:00 يوم 6 يناير بتوقيت موسكو إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير على طول خط الاتصال الكامل بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا.

ومن جهته ، قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن الهدنة المؤقتة لن تكون ممكنة إلا بعد انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية.