يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس الغد، بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الانحاء .

وهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد ، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية ، وحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 20 11

6 اكتوبر 20 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 11

وادى النطرون 18 12

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 11

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 11

العريش 19 12

رفح 18 12

رأس سدر 21 13

نخل 16 06

كاترين 14 04

الطور 22 12

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 13

السلوم 18 08

سيوة 19 06

رأس غارب 21 14

الغردقة 23 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 22 15

شلاتين 24 14

حلايب 21 14

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 22 13

الفيوم 20 10

بني سويف 20 09

المنيا 20 09

أسيوط 19 08

سوهاج 22 09

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 23 11

الوادى الجديد 20 10

أبوسمبل 22 10