 أحمد آدم: لو اشتغلت مع ماجد الكدواني هنكسر الدنيا وبيني وبين هنيدي كيميا - بوابة الشروق
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أحمد آدم: لو اشتغلت مع ماجد الكدواني هنكسر الدنيا وبيني وبين هنيدي كيميا

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 6:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 6:09 ص

أكد النجم أحمد آدم، أنه يشعر حال مشاركته في عمل مع ماجد الكدواني سيحقق نجاحا كبيرا، قائلا: "حاسس أني ممكن لو عملت شغل مع ماجد الكدواني هنكسر الدنيا وهو من نوعيات الكوميديانات لا يدعي الكوميديا وبتطلع منه تلقائية وبيضحك من خلال الشخصية".

وأضاف احمد ادم، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن ماجد الكدواني عمل معه دور في مسلسل القرموطي، وشارك في الرجل الأبيض المتوسط، متابعا: "ماجد لطيف ودمه خفيف وفي كيما بينا حلوة ومشاهدنا مع بعض دمها خفيف".

وأشار الفنان أحمد آدم، إلى أن هناك توافق بينه وبين النجوم محمد هنيدي وأحمد رزق وصلاح عبد الله، قائلا: "أنا وهنيدي لما بنشتغل مع بعض بيكون في كيما عليا بينا واشتغلنا مع بعض أفلام ومسلسلات، وبرضو صلاح عبد الله وممكن أحمد رزق".

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