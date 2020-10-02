إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، انقلاب سيارة ميكروباص؛ ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8953 ص ر، ميكروباص، أجرة، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين قرية دلجا، قبلي مدخل مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.



وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص، تبين إصابة 7 عمال هم: محمد ممدوح محمد 22 عاما، محمد حسن حسين 36 عاما، يقيمان بمحافظة أسيوط، مصطفي أحمد عبد اللطيف 30 عاما، مصطفي حمدي عبده 24 عاما، يقيمان بالإسكندرية، و3 آخرين جاري التعرف عليهم.



تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.