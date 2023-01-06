التحرير الفلسطينية: عقوبات إسرائيل الجديدة لن تثني الفلسطينيين عن ملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، لن تثني الفلسطينيين عن موقفهم في ملاحقة حكومة الاحتلال في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها.

وكان الاحتلال أقر عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيًا ودوليًا.