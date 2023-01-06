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21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة المصري

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 4:46 م

استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى علي اختيار 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المصرى والمقررة غدا " السبت"  علي ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدورى.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمي : صبحي سليمان - عمرو خليل.

خط الدفاع : هشام صلاح - جافين كازيتو - محمود علاء - عبد الله نصيب - خالد صبحي - مصطفي ابراهيم - صبرى رحيل.

خط الوسط : ساليفو مورو - ابراهيم حسن - احمد عيد - ناصر ناصر - عبد الغني محمد - محمود عبد العزيز -  مروان عطية - خالد الغندور - محمد فارس .

خط الهجوم :  احمد سيد غريب - اوستين اوموتو - كريستوفر مابولولو.

ويغيب عن المباراة المهدى سليمان حارس المرمي لإصابته بشد في العضلة الأمامية


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