21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة المصري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى علي اختيار 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المصرى والمقررة غدا " السبت" علي ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدورى.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمي : صبحي سليمان - عمرو خليل.

خط الدفاع : هشام صلاح - جافين كازيتو - محمود علاء - عبد الله نصيب - خالد صبحي - مصطفي ابراهيم - صبرى رحيل.

خط الوسط : ساليفو مورو - ابراهيم حسن - احمد عيد - ناصر ناصر - عبد الغني محمد - محمود عبد العزيز - مروان عطية - خالد الغندور - محمد فارس .

خط الهجوم : احمد سيد غريب - اوستين اوموتو - كريستوفر مابولولو.

ويغيب عن المباراة المهدى سليمان حارس المرمي لإصابته بشد في العضلة الأمامية