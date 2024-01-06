نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يدعو بيني غانتس للاستقالة

سلطت القناة 12 العبرية، في تقرير لها اليوم السبت، الضوء على الأزمة التي تعاني منها حكومة الطوارئ التي شكلها بنيامين نتنياهو في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
ونقلت القناة 12 عن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير غولان، السبت، قوله إن على بيني غانتس تقديم استقالته لأن الحكومة الحالية لن تسقط ما دام فيها.
وتعاني حكومة نتنياهو من انقسامات كبيرة، تنذر بانهيارها في أقرب وقت ممكن، خاصة الخلاف الواضح بين رئيس الحكومة والوزيري بيني جانتس ويوآف جالانت.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن وجود خلاف حاد بين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، بسبب قرار الأول منع رئيسي "الشاباك" و"الموساد" من حضور اجتماع مجلس الحرب.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، وجود خلافات كبيرة بين نتنياهو وجالانت بعد الرفض التام لنتنياهو لقاء جالانت مع رونين بار، رئيس جهاز الشاباك، وديفيد بارنياع، رئيس الموساد، دون حضوره شخصيا.
وأوضحت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو قد فسر ذلك لجالانت بأنه بحكم القانون، فإنه من حق رئيس الوزراء السماح بعقد مثل تلك الاجتماعات أو لا، فيما أجاب جالانت، بأن نتنياهو يضر بأمن الدولة الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي ليس الأول من نوعه على مدار عام مضى منذ تولي حكومة نتنياهو مقاليد الحكم في ديسمبر 2022، حيث ذكرت، الأسبوع الماضي، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد منع رئيسي جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين من المشاركة في حوار "عملياتي" مع وزير الحرب يوآف جالانت.