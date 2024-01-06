زعيم الحزب المسيحي البافاري يطالب بتوريد صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا

أعرب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، عن اعتقاده بأن على ألمانيا أن تورد صواريخ كروز طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا.

جاءت هذه التصريحات لزودر اليوم السبت قبل افتتاح الاجتماع المغلق لنواب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الاتحادي في دير زيون الذي يقع في بافاريا العليا.

وأضاف زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح أوكرانيا الفرصة "لتتمكن من التصدي للهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ".

وتابع زودر أن "هذه هي الفرصة الحقيقية الوحيدة حتى تجد أوكرانيا شجاعة جديدة وحتى لا ينتصر الروس".

وحذر السياسي المحافظ من أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مهددان بـ"مشكلة أمنية حقيقية" في حال فازت روسيا بهذه الحرب وفي حال واصلت الولايات المتحدة في الوقت نفسه الانسحاب من الأزمات الدولية، ورأى أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يسير في هذا الشأن بشكل واضح "على الطريق الصحيح"، لكنه وصف سرعة التنفيذ بأنها أبطأ من اللازم، ولفت إلى الحاجة إلى بذل جهود أكبر.

وفي هذا السياق، طالب زودر مجددا بتحسين تسلح الجيش الألماني بشكل ملحوظ، وقال: "علينا توسيع نطاق قدرتنا الدفاعية بنسبة 100%"، منوها بالحاجة الماسة إلى "العتاد والعتاد والعتاد"، وساق مثالا على ذلك بالدبابات والمدفعية، "وبالإضافة إلى ذلك هناك حاجة أيضا إلى أن يكون لدينا جيش من المسيرات خاص بنا"، وأعرب عن اعتقاده بأن ألمانيا متخلفة في هذا المجال بشكل كبير.

وأعرب زودر مجددا عن تأييده للعودة إلى العمل بنظام التجنيد الإجباري خلال خمسة أعوام على أقرب تقدير إن أمكن، وقال: "لدينا تعاطف كبير مع الخدمة الإلزامية، لكن الخدمة الإلزامية تكاد تكون غير قابلة للتنفيذ من الناحية الدستورية. يمكن تنفيذ الخدمة العسكرية الإلزامية عن طريق صدور قرار من البرلمان الألماني".

وتابع زودر أن خدمة التجنيد الإجباري تتمتع بميزة أن الجنود يحسنون قدرتهم على الدفاع بعد الخدمة العسكرية الأساسية التي تستمر لمدة سبعة شهور.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تطالب ألمانيا منذ فترة طويلة بالحصول على الصواريخ الجوالة طراز "تاوروس" وهي من أحدث صواريخ كروز الموجودة لدى الجيش الألماني، ولديها القدرة على التصدي لأهدافها على ارتفاعات شاهقة ومسافات بعيدة كما أن لديها القدرة على تدمير المخابئ.

غير أن المستشار الألماني أولاف شولتس كان قرر في أوائل أكتوبر الماضي عدم توريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا بشكل مبدئي؛ ويرجع ذلك إلى التخوف من قدرة هذه الأسلحة الدقيقة على الوصول إلى الأراضي الروسية إذ يصل مداها إلى 500 كيلومتر.

غير أن الضغوط تتزايد في الوقت الراهن على شولتس حتى من داخل حزبه الاشتراكي لتوريد هذه الصواريخ إلى أوكرانيا.