وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان موقف مسابقات شغل 6000 وظيفة إمام وعامل

بحث الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، موقف مسابقات شغل 3 آلاف وظيفة إمام، و3000 آلاف وظيفة عامل على ثلاث سنوات، والتي بدأ الجهاز تنفيذها منذ عام 2022 بمعدل مسابقتين سنويا.

وتناول الجانبان التنسيق لعقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب للعام الثالث، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد امتحان المتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بالوزارة خلال شهر يناير الجاري.

وأثنى وزير الأوقاف على الجهد الذي يقوم به الجهاز في توفير منظومة مسابقات يفخر بها المصريين، فهي منظومة تحقق المباديء السامية والاخلاقية والإنسانية المتعلقة بالعدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين المتنافسين للحصول على الوظيفة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاختيار شاغلي وظائف الأئمة والمدرسين والخطباء، لما لهم من دور حيوي وهام في تشكيل الوعي الديني، كما تولي أهمية أيضا لشاغلي وظائف عمال بالمساجد لعظم الدور الذي يقومون به وهو العناية ببيوت الله في الأرض.

ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، الشكر لوزير الأوقاف لحرصه الكبير على اختيار أكفأ المتقدمين لهذه المهنة المهمة والسامية، لذلك يحرص الجهاز على حسن انتقاء أكفأ المتقدمين عبر منظومة المسابقات المركزية، التي أنشأها وحصنها ضد أي عبث بشري.

وفي ختام اللقاء، قال وزير الأوقاف، "أتوجه بجزيل الشكر وكامل الامتنان على الآداء الرفيع والمشرف والمثالي، لفريق العمل الذي أوفده الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، لدعم الوزارة في إنجاح حركة التنقلات الأولى للعاملين على مستوى الجمهورية".

وأعرب الشيخ، عن خالص تقديره وشكره للدكتور أسامة الأزهري لحرصه على إعطاء الفرصة للجهاز لتقديم الدعم الفني اللازم، و"لم شمل" أسر الموظفين وتلبية رغبات الزملاء الموظفين بالوزارة ونقلهم لمقار عمل قريبة من محال سكنهم، مع مراعاة انضباط سير العمل بالوحدات المختلفة التابعة للوزارة، مؤكدًا ترحيب الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم الإداري والتكنولوجي المتعلق بالموارد البشرية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.