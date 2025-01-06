فان دايك يسير على خطى صلاح في ليفربول

سار الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على نهج محمد صلاح نجم وهداف الفريق، فيما يتعلق بالتصريحات بخصوص تجديد التعاقد مع الريدز.

الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد تنتهي عقودهم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق لها التفاوق مع أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فان دايك في تصريحات نقلها شبكة «سكاي سبورتس»: «لا شيء حتى الآن بخصوص تجديد عقدي مع ليفربول».

وأضاف: « لا أعتقد كذلك أننا سنتوصل لاتفاق حول التجديد مستقبلًا.. لكني هادئ بشأن هذا الأمر.. كما قلت قبل أشهر، سنرى ما سيحدث في المستقبل».

وتابع: «لا أمتلك أي تحديث على الإطلاق في الوقت الحالي، الأمر كله يتعلق الآن بالتركيز على مباراتنا يوم الأربعاء ضد توتنهام في كأس الرابطة.. سنخوض مباراة صعبة مرة أخرى، لكنها مرحلة نصف نهائي كأس جيدة».

وتعادل ليفربول أمس الأحد مع مانشستر ينايتد 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 46 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع إيفرتون، بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه.