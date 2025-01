افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ82، المقام في لوس أنجلوس استعدادا لاستقبال نجوم هوليوود، وذلك بعد وضع اللمسات النهائية عليها.

وسرق الممثل جلين باول الأضواء على السجادة الحمراء للحفل ببدلة سوداء اللون.

ويستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة، والتي عبرت عن سعادتها قائلة إنها سعيدة للغاية باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام، وأنها تتطلع للحصول على مقعد في الصف الأمامي في واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن قائمة النجوم والمشاهير الذين سيصعدون على المسرح لتقديم فقرات وجوائز جولدن جلوب هذا العام.

تشمل قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام، كل من أندرو جارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أولي كرافاليو، أوكوافينا، براندي كارليل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون.

كما تضم أيضا كلا من جال جادوت، جلين جلوز، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كالي كوكو، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارجريت كوالي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يوه، مايلز تيلر، ميندي كالينج، موريس تشيستنات، نيت بارغاتز، نيكولاس كيج، رايتشيل بروسناهان، روب ماكيليني، سلمى حايك، سارة بولسون، سيث روجن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس وزوي كرافيتز.

ذكرت مجلة Robb Report المتخصصة في اللايف ستايل، بتنظيم حقيبة الهدايا الخاصة لحفل توزيع جوائز Golden Globes الـ 82، بعدما أعلن اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود المنظم لحفل جولدن جلوب في بيان رسمي له عبر موقعه الالكتروني عن حقيبة هدايا، تقدر الواحدة بمليون دولار يحصل عليها المحظوظون الفائزون خلال الحفل، وسيعودن بها إلى منازلهم.

وتضاعفت قيمة حقيبة الهدايا، التي يطلق عليها اسم «The Ultimate Gift Bag»، منذ حفل توزيع جوائز عام 2024، وأوضح منظمي حفل ​​جولدن جلوب في البيان أن المستفيدين من الحقيبة «يمكنهم اختيار عروضهم المفضلة، بدءًا من رحلات السفر الفاخرة إلى الجمال المخصص وكنوز الطهي»، وتتضمن حقيبة الهدايا لجوائز جلوب جلوب لهذا العام 28 خيارًا، بدءًا من العطلات الحصرية وحتى النبيذ باهظ الثمن ومنتجات التجميل الفاخرة، وفقًا لعرض الجوائز.

وتشهد قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2025، منافسة قوية في فئات التمثيل، حيث يأتي فيلم Emilia Pérez ليكون المرشح الأكبر في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ82، بعدما رشح الفيلم لـ10 جوائز، ليكون أعلى الأفلام في فئة «أفضل فيلم كوميدي / موسيقي» ترشحا للجوائز في تاريخ الجولدن جلوب.

وتلى فيلم Emilia Pérez في عدد الترشيحات الأكبر لهذا العام، فيلم The Brutalist، إذ رشح لـ 7 من جوائز جولدن جلوب في دورته الـ82، ثم فيلم Conclave بـ 6 ترشيحات.

وفي ترشيحات جوائز التليفزيون يقود مسلسل The Bear الترشيحات الأكبر، حيث رشح لـ خمس جوائز جولدن جلوب، وتلاه مسلسليّ Shōgun وOnly Murders in the Building بـ أربع ترشيحات لكل منهما.

ويمنح اتحاد الصحفيين الأجانب في حفل جولدن جلوب بدورته الـ82 جائزة الإنجاز عن مشوارها ومجمل أعمالها للممثلة الأمريكية فيولا ديفيس، وهي الجائزة التي تعرف بـ Cecil B. DeMille Award الفخرية، والتي تم حجبها العام الماضي، بينما يمنح «تيد دانسون» جائزة Carol Burnett Award التكريمية أيضا.