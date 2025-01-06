 ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا بخماسية ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا بخماسية ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 9:57 م

اكتسح ريال مدريد نظيره ديبورتيفو مينيرا، بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

أفتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5، معلنة عن الهدف الأول للميرنجي.

وعزز كامافينجا تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من رأسية بعد عرضية رائعة من فاران جارسيا.

وضاعف أردا جولر النتيجة لريال مدريد مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 28 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بثلاثية دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني سجل لوكا مودريتش الهدف الرابع للريال في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم أردا جولر خماسية الريال في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الريال بخماسية دون رد.

بهذه النتيجة تأهل ريال مدريد لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.


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