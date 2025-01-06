حسين الجسمي في أول حفلاته بالإمارات في العام الجديد حطم الأرقام القياسية للحضور

شهدت أولى حفلات الفنان حسين الجسمي في العام الجديد بالإمارات، مساء أمس الأحد في القرية العالمية بدبي، إقبالًا جماهيريًّا وتفاعل غير مسبوق، يكاد يكون تحطيم للأرقام القياسية في حضور الحفلات.

وسجل الحفل حضورًا غير مسبوق تخطى عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين توافدوا أمام المسرح الرئيسي في القرية، وسط تفاعل كبير لم يتوقف طوال الحفل.

وأبدع الجسمي فيه بالتنقل بين مجموعة كبيرة من أغنياته من مختلف الألوان الغنائية الإماراتية والخليجية والعربية، برفقة فرقته الموسيقية.

اعتلى الجسمي خشبة المسرح حاملا معه الكثير من المحبة لجمهوره، الذي قابله بعاصفة من التصفيق والتحية، وبعد غنائه أولى أغنياته في الحفل، قال: "مساء الخير على أحلى جمهور في العالم.. مرحباً بيكم في القرية العالمية في دبي الغالية.. وجودكم دائماً أعتز وأفتخر فيه"، مما زاد من حماس وتفاعل الآلاف من الحضور الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بالأغنيات المفضلة لديهم، ليُلبي الجسمي جميع مطالبهم بحب كبير، تاركاً لهم ذكرى أمسية فريدة ستظل عالقة في ذاكرتهم وذاكرة حفلات القرية العالمية.

وكعادته في الوصلة الاستثنائية التي يقدمها بعزفه المنفرد على آلة البيانو، عاش الجمهور اللحظات الرومانسية مع أغاني وأحاسيس الجسمي، من بينها أغنية "أمي جنة"، التي طالبه الجمهور بإعادتها.