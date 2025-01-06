مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في قنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الاثنين، نتيجة انهيار بئر عميق أثناء قيامه بأعمال تنقيب عن الآثار في قرية حاجر الجبل بمركز الوقف بمحافظة قنا، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الجثة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من الأهالى يفيد بانهيار بئر على شخص داخل جبل قرية الحاجر بمركز الوقف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، برفقة قوات الحماية المدنية.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه يُدعى "حلفان ج 40 عامًا، ويقيم بقرية أبو دياب شرق، وقد انهار عليه البئر أثناء محاولته التنقيب عن الآثار. وتعمل فرق الدفاع المدني بالتنسيق مع الوحدة المحلية على استخراج الجثة من تحت الأنقاض.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة الكشف عن تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين فيها.