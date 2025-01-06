الأوقاف تعقد اختبارات للواعظات المتطوعات بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

نظمت وزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية «اختبارات الواعظات المتطوعات» للراغبات في الحصول على تصريح واعظة متطوعة بالوزارة من خريجات جامعة الأزهر الشريف، وخريجات مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، جاء ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدور الواعظات في بناء الوعي الأسري والمجتمعي، ونشر الفكر الإسلامي الصحيح.

وشهدت الاختبارات حضور وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة والإرشاد الديني، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ سعيًا من الوزارة لتمكين الواعظات وتأهيلهن للقيام بدورهن الدعوي والإرشادي على أكمل وجه.

وأكد البيومي أن الوزارة تبذل كل جهد ممكن لدعم الواعظات بما يمكنهن من أداء رسالتهن في نشر صحيح الدين، وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع. وأوضح أن الواعظات يشكلن دعامة أساسية بجانب الأئمة والعلماء في نشر الفكر الإسلامي المستنير.

وأشار البيومي إلى أهمية توفير التيسيرات اللازمة لضمان سير الاختبارات بنزاهة وشفافية كاملة، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه الاختبارات، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الكوادر النسائية الدعوية للنهوض بدورهن في خدمة الدين والمجتمع.