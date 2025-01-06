ترأس الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وسط حضور وتوافد كبير للأخوة الأقباط.

فيما رفعت مديرية أمن البحر الأحمر، إجراءات التأمين بجميع مدن المحافظة على الكنائس والأديرة ودور العبادة المسيحية، والمنشآت السياحية والحكومية بالتزامن مع احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد للتأمين، وتم مضاعفة الخدمات الأمنية والكمائن المتحركة والثابتة بشوارع المدن بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والبحثية منها، وإعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.

من جانبه شدد اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن البحر الأحمر، على مراجعة الإجراءات الأمنية بشكل دوري لليقظة خلال التأمينات التي اتخذت لمراجعة عملية تأمين الكنائس، من بينها متابعة دقة فحص كل المترددين على الكنائس وملاحظة المارة، وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس.

كما نسقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، مع مسؤولي الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائي على المداخل لفحص السيدات المترددات عليهم واستخدام البوابات الإلكترونية للدخول، فيما تم تحويل الحركة المرورية من شارع الكنيسة بالغردقة للشوارع المجاورة.