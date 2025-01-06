شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 1300 رحلة بسبب عاصفة شتوية

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ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة، الاثنين، بسبب عاصفة شتوية مصحوبة بالثلوج والجليد ودرجات حرارة تصل إلى الصفر في مناطق شاسعة بالبلاد.

وبحسب وكالة «رويترز»، ذكر موقع «فلايت أوير» لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى إلغاء 1306 رحلات إجمالاً، فيما تأخرت 414 رحلة أخرى حتى الساعة 10:13 بتوقيت جرينتش.

وكانت ساوث وست إيرلاينز صاحبة أكبر عدد من الرحلات الملغاة بواقع 264 رحلة، وجاءت بعدها أمريكان إيرلاينز التي ألغت 176 رحلة.

كما أصدرت شركات طيران منها ساوث وست وأمريكان ويونايتد ودلتا تحذيرات من تأثر الرحلات جراء العاصفة.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، من أن رياحاً عاتية مصاحبة للعاصفة وتساقط الثلوج وبعض الصقيع قد يؤثر على السفر في منطقتي شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي.