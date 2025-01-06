مددت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إغلاق مطار موان الدولي لمدة أسبوع حتى 14 يناير الحالي مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" أسفر عن مقتل 179 راكبا.

وكانت طائرة بوينج 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" للنقل الجوي منخفض الكلفة تنقل من العاصمة التايلندية بانكوك إلى موان 181 شخصا، هم 175 راكبا وطاقم من 6 أفراد، حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تهبط من دون عجلات على مدرج المطار، ثم تنزلق على المدرج بطوله وتصطدم في نهايته بجدار إسمنتي وتستحيل كرة لهب، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كانوا في الرحلة باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ إنقاذهما.

وكان من المقرر إعادة فتح المطار، غدا الثلاثاء، بعد الحادث الذي وقع في 29 ديسمبر.

ويقوم محققون كوريون جنوبيون وأمريكيون، ومن بينهم ممثلون لشركة بوينغ المصنعة للطائرة، بتمشيط موقع التحطم في موان منذ الكارثة.

ويعمل فريق مشترك على تكثيف التحقيقات في أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية من حيث عدد القتلى.

ومن المقرر أن يتوجه اثنان من المحققين الكوريين، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة وبحوزتهما مسجلات بيانات الرحلة لتحليلها مع مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي.