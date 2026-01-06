روسيا: مقتل شخصين قرب الحدود الأوكرانية في هجمات بطائرات مسيرة

لقي شخصان على الأقل حتفهما في هجمات أوكرانية في غربي روسيا، منها هجمات قرب الحدود مع أوكرانيا، في حين أفادت موسكو بأنها اعترضت أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأفاد حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تليجرام، بوفاة الشخصين في المنطقة، حيث استهدفت الهجمات مناطق قرب الحدود مع أوكرانيا مساء أمس الاثنين.

وفي مكان آخر، أعلن حاكم منطقة ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، اندلاع حريق في مصنع في أوسمان جراء هجوم بطائرات مسيرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت قنوات روسية على تطبيق تليجرام، نقلا عن شهود عيان، أيضا بوقوع انفجارات في عدة مناطق أخرى من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية اعترضت 129 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الساعات الأخيرة فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، أغلبها فوق مناطق بريانسك وبيلجورود وياروسلافل.