عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يظل كيانًا كبيرًا قادرًا على تجاوز الأزمات، مشددًا على أن البطولات دائمًا ما تأتي في أصعب اللحظات.

وقال عبد الملك في تصريحاته عبر قناة الزمالك : "كل سنة وإحنا طيبين بمناسبة مرور 115 عامًا على تأسيس نادي الزمالك، كيان كبير اعتدنا فيه ألا نفقد الأمل، فالزمالك دائمًا ما يحصد البطولات من قلب الأزمات".

وأضاف: "الزمالك يُعد قوة ناعمة مؤثرة في مصر والوطن العربي، وعلى جميع المسئولين مساعدته لعبور المرحلة الصعبة الحالية، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها النادي".

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة الشفافية مع الجماهير، قائلًا:

"لا بد من توضيح الصورة كاملة لجماهير الزمالك بشأن أزمة أرض 6 أكتوبر، لأن الجمهور من حقه معرفة كل التفاصيل".

وأوضح عبد الملك أن الزمالك لا يزال منافسًا قويًا، مؤكدًا ان رغم كل الظروف، النادي ما زال في وضع المنافسة بجميع البطولات التي يشارك فيها.

وعن منتخب مصر، قال: "فوز منتخب مصر على بنين كان طبيعيًا، لكن الأداء الفني لم يكن الأفضل، واللاعبون وضعوا أنفسهم تحت ضغط كبير، وهو ما كان سببًا في عدم الظهور بالمستوى المنتظر".

وانتقد عبد الملك بعض القرارات الفنية، موضحًا أن تغيير مصطفى محمد تأخر كثيرًا، وكان من الضروري مشاركته بشكل مبكر لتخفيف الضغط الهجومي.

واختتم تصريحاته بالحديث عن المواجهة المقبلة في بطولة أمم أفريقيا، قائلًا: "أرى أن مواجهة بوركينا فاسو ستكون أسهل لمنتخب مصر من مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي".