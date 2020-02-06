الحكومة اليمنية تطلب نقل البعثة الأممية لمنطقة محايدة تجنبا لمضايقات الحوثيين

طالب فريق الحكومة اليمنية الشرعية في بعثة الرقابة الأممية لاتفاق الحديدة، نقل مقر البعثة من مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة، تجنبا لمضايقات وقيود الميليشيات الحوثية على البعثة الأممية.



وقدم الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضه لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة - وفقا لقناة " العربية الإخبارية" اليوم الخميس- قائمة بخروقات ميليشيا الحوثي في الحديدة، كما سلم الفريق رئيس بعثة المراقبين قائمة بالاستحداثات العسكرية للميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، التي تنتهك الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية برعاية أممية مع الميليشيا أواخر عام 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم.



ودعا الفريق الحكومي إلى نزول لجنة ثلاثية من القوات الحكومية والميليشيا والمراقبين الدوليين إلى الميدان لإزالة هذه الاستحداثات.