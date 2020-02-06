ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طائرة إسطنبول إلى 3 قتلى و179 مصابا



أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب التركية أثناء هبوطها العنيف فى مطار «صبيحة كوكجن» فى إسطنبول إلى 3 قتلى و179 جريحا.

وقال وزير الصحة التركى، فخر الدين كوجا فى مؤتمر صحفى: إن ثلاثة أتراك قتلوا فيما أصيب 179 شخصا بجروح.

وانشطرت الطائرة التابعة لشركة بيجاسوس التركية الخاصة والتى كانت تقل أكثر من 180 شخصا واندلعت فيها النار بعد خروجها عن المدرج أثناء هبوطها فى مطار صبيحة الدولى بإسطنبول، وفق مشاهد عرضتها قناة «سى إن إن ــ تورك» الإخبارية.

وانفصلت مقدمة الطائرة الذى تضم مقصورة القيادة والمقاعد الأولى عن بقية الجسم، إضافة إلى انفصال قسم من مؤخرها يضم آخر عشرة صفوف من المقاعد والذيل. وأورد الإعلام التركى أن بين الركاب 12 طفلا.

واستؤنفت الرحلات الجوية فى مطار «صبيحة» بإسطنبول، اليوم، بعد ساعات من إغلاقه إثر الحادث، كما أعلنت شركة «بيجاسوس» للخطوط الجوية، أن رحلاتها ستستمر كما هو مخطط لها.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن فريقا من خبراء شركة «بوينج» وهيئة الطيران المدنى الأمريكيتين، يعتزم زيارة تركيا للعمل مع مركز التحقق من سلامة النقل التركى، على كشف أسباب خروج الطائرة عن مسارها.

وشكل مركز التحقق من سلامة النقل التركى، لجنة لدراسة أسباب خروج الطائرة عن مسارها، وسيعمل الخبراء الأمريكيون بالتعاون مع أعضاء اللجنة التركية، لمعرفة ما إذا كان انشطار الطائرة إلى 3 أجزاء، ناجما عن خطأ فى التصنيع. ومن المنتظر أن يصدر التقرير الأولى المشترك للفريقين التركى والأمريكى، خلال مدة أقصاها شهرا واحدا.