الحكومة الفلسطينية: ارتفاع قياسي بأعمال الهدم الإسرائيلية لمنشآت بالضفة الغربية

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أدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، الارتفاع القياسي بأعمال الهدم الإسرائيلية لمنشآت فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية، عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، أن أعمال الهدم الإسرائيلية ارتفعت الشهر الماضي إلى 134% مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2022.

وذكر البيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 131 منشأة فلسطينيا في 38 تجمعا منها 34 منشأة سكنية نتج عنها تهجير 174 مواطنا من مضاربهم.

وعادة ما تبرر قوات الاحتلال الإسرائيلية أعمال الهدم بالبناء من دون ترخيص في المناطق المصنفة (ج) التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية للاحتلال الإسرائيلي وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيانها دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في المناطق (ج) عبر تفعيل آلية المطالبة بالتعويضات، والنظر جديا بفرض عقوبات على إسرائيل "جراء استمرار انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

من جهة أخرى أدانت الحكومة "أعمال القرصنة" المستمرة التي تمارسها إسرائيل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، مشيرة إلى الاقتطاعات وصلت إلى 102 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 30 مليون دولار أمريكي) شهريا.

وأوضحت أن هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيكل، ويفوق العجز السنوي للموازنة الفلسطينية، ويعمق الأزمة المالية الفلسطينية الحاصلة.

وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن أمله بأن تتمخض الزيارات الأمريكية المتعددة إلى المنطقة عن "لجم الإجراءات الإسرائيلية بحقنا سياسيا وأمنيا ودينيا وماليا".

وأعلنت إسرائيل مؤخرا عن زيادة ما تستقطعه من منذ نحو عامين أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على خلفية ما تصرفه بأهالي القتلى والأسرى الفلسطينيين.