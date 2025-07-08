مصدر أمنى لـ«الشروق»: إصابة 10 من رجال الحماية المدنية وفردي أمن في حريق سنترال رمسيس

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كشف مصدر أمني عن إصابة 10 من رجال الحماية المدنية بالقاهرة في أثناء قيامهم بمحاولات السيطرة على حريق سنترال رمسيس وكذا إصابة 2 من أفراد الأمن بقسم شرطة الأزبكية أثناء تواجدهم في موقع الحريق.

وأكد المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، استمرار الحماية المدنية بأداء عمليات تبريد مبني سنترال رمسيس حتى ظهر اليوم، مشيرًا إلى عدم قدرة رجال المعمل الجنائي على الدخول إلى مقر المبني لبيان أسباب الحريق.

كما لقى 4 أشخاص من موظفي الشركة المصرية للاتصالات مصرعهم، وأُصيب 15 آخرون فى حريق سنترال رمسيس، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث، والمتوفين هم: وائل مرزوق، وأحمد رجب، وأحمد مصطفى، ومحمد طلعت.

وقدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا الحريق من المتوفين، ولقيادات الشركة المصرية للاتصالات والعاملين بها، فى شهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية مهام عملهم داخل مبنى السنترال.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس لحظيا، وجار تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء أمس بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية.

كما أكدت وزارة الصحة نقل المصابين إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، كما جرى تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق في مكان الحريق.

جدير بالذكر أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة سيطرت على حريق سنترال رمسيس بعد 18 ساعة من العمل الشاق، باشروا خلالها عمليات إخماد النيران والتبريد.

وضاعف من ساعات محاولات السيطرة على حريق سنترال رمسيس تجدد اشتعال النيران في أماكن متفرقة.

وتصاعدت ألسنة اللهب كل حين وآخر من داخل أجزاء من مبنى سنترال رمسيس وسط تواجد قوات الحماية المدنية بالقاهرة في محاولة للسيطرة عليها.

وأنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مجموعة من الموظفين المحاصرين أعلى سطح مبنى سنترال رمسيس بعد أن فروا من ألسنة النيران.

وقال مصدر أمني إن الموظفين بالطوابق العلوية والتي تعلو الحريق استطاع عدد منهم النزول قبل أن تشتد النيران ولكن البعض علق بالطوابق العلوية فلجأوا للصعود إلى سطح المبنى للهرب من النيران.

- عطل في خدمات الاتصالات والإنترنت

تسبب حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في عطل مؤقت لخدمات الإنترنت ببعض المناطق في العاصمة.

وشب حريق هائل بستنرال رمسيس بالقاهرة وتصاعدت الأدخنة الكثيفة الداكنة وألسنة النيران من داخل المبنى وسط محاولات من الحماية المدنية للسيطرة عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أمن سنترال رمسيس بنشوب حريق هائل داخل السنترال.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمباني المجاورة.