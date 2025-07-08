العراق: ملتزمون بالاتفاقيات الدولية بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت

أكدت الرئاسات العراقية، اليوم الثلاثاء، الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بموضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت.

وشددت الرئاسات العراقية، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، وضم رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمود المشهداني، على "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر" .

وأكدت الرئاسات ضرورة قيام البرلمان بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً وقيام كل من رئاسة الجمهورية والحكومة بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.

وبشأن موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله التي جرى التصديق عليها من قبل البرلمان.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، ناقش المجتمعون "الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد والاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 نوفمبر المقبل".