الأوقاف: تنظيم رحلات للأماكن السياحية للمشاركين في مسابقة القرآن الكريم

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن 108 متسابقين دول مختلفة يشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي أطلقتها الوزارة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المسابقة تتضمن فعاليات عديدة وليست فقط حفظ القرآن الكريم، بما في ذلك زيارات للمعالم السياحية، وتنظيم حلقات من المقارئ والابتهالات.

وعبّر عن تطلعه لأنْ يتم المسابقة تنظيم المسابقة على النحو الذي يُشرِّف مصر، ويليق بمكانتها، وكونها دولة التلاوة على مدار التاريخ.

وانطلقت المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم أمس السبت، حيث افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفعاليات بمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة على مستوى العالم.

وقال وزير الأوقاف، إن هذه المسابقة عُرْس قرآني فريد ينطلق من أرض الكنانة من قاهرة المعز ليزين سماء الدنيا بأسرها وينير أجواءها ويحمل أجمل معاني السماحة واليسر وفهم صحيح الدين من مصر للدنيا كلها بمشاركة نخبة من أعظم القراء ونخبة مباركة من خيرة شباب العالم.