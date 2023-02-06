 سكان بيروت يخلون منازلهم خوفا من زلزال بقوة 7.7 درجة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سكان بيروت يخلون منازلهم خوفا من زلزال بقوة 7.7 درجة

وكالات
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 3:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 3:59 ص

- الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.. أما قوته فقدرت ما بين 7.7 و.7.9 درجات

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ليل الأحد-الاثنين تركيا، وشعر سكان في العراق وسوريا ولبنان بارتداداته، وتلت الهزة الأولية، هزة ارتدادية أقل قوةً.

وقد عمد بعض سكان بيروت على إخلاء عمارتهم خوفاً من تضررها جراء الهزة.

 
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأكد المركز الألماني أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس زيختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأميركي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.

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