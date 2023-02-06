المخرج السنغالي منصور واد: سعيد بتكريمي في الأقصر للسينما الإفريقية

منصور واد: أفلامي عالمية على الرغم من أني تناولت قصص شديدة الأصالة من بلدي

أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا للمخرج السنغالي منصور صورا واد، أحد مكرمي الدورة الـ12، وحضر المؤتمر رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وأدارت اللقاء الاعلامية هالة الماوي.



ورحب رئيس المهرجان سيد فؤاد بالمخرج السنغالي منصور صورا واد، مؤكدا على احترافيته وقيمته في الفن السنغالي، كما أن تكريمه له حيثيات أهمها اختيار السنغال ضيف شرف المهرجان وتكريم رموزها من أجيال مختلفة.



ووجه المخرج السنغالي منصور صورا واد، الشكر لرئيس المهرجان على حسن الاستقبال وعلى التكريم، موضحا أن هذه هي الزيارة الثالثة له في مصر، مؤكدا استمتاعه في كل مرة يأتي فيها.



وتحدث منصور صورا واد، عن أكثر المخرجين الذي تأثر بهم خلال مسيرته الفنية، قائلا:"تأثرت كثيرا بالمخرج الياباني ماساكي كوبا ياجي، وقدم سلسلة من 4 أفلام قصيرة للمخرج، كانت عبارة عن قصص تقليدية رائعة، كما تأثرت بها كثيرا من جمال التصوير وروعته".



وتابع: "تعرفت على المخرج الياباني حينما تواجدت في فرنسا وأعجبت به، وتأثر بأكثر من سينمائي ياباني وقررت حين عودتي للسنغال أن أستوحى من قصصهم السينمائية".



واستطرد حديثه عن أفلامه العالمية وحصولها على العديد من الجوائز: "أفلامي عالمية على الرغم من أني تناولت قصص شديدة الأصالة من بلدي، ونحاول الحفاظ على التراث السنغالي والأصول والتقاليد التي لم يغيرها الاحتلال الفرنسي".



وروى المخرج السنغالي عن فيلم "ثمن العفو"، الذي يعتبر نقطة تحول في تاريخه الفني، أنه حصد العديد من الجوائز في الألفينات، وأنه استوحى قصة الفيلم من خلال كتاب من المدرسة يحكي عن رجل عاش حياته بالقرب من البحر، ويرصد حياة الصيادين بتفاصيلها، موضحا أنه يركز في أفلامه على قصص الحب والغيرة.



واسترجع منصور صورا واد، ذكريات دراسته في فرنسا، متحدثا: "حصلت على الماجستير في السينما من باريس، وعند عودتي إلى السنغال أصبحت مدير الأرشيف السمعي والبصري في وزارة الثقافة منذ عام 1977 إلى 1985".



وتحدث المنتج بيدرو بمينتا، عن المخرج منصور صورا واد، قائلا: "اشتغلت معه لبعض الوقت وجاء بعد أسماء كبيرة في السينما السنغالية، وأحدث تغيير شامل ونقطة تحول للسينما السنغالية برؤية مختلفة".