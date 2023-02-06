سوريا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة و1353 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ١٣٥٣ إصابة و٥٣٨ وفاة، في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، وطرطوس.

وأكدت الوزارة، في بيان لها مساء الاثنين، أن غرفة إدارة الطوارئ تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، لافتة إلى تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات.

وذكرت أن جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في حالة استنفار مستمر بجميع المحافظات، مشيرة إلى إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، وحمص، وطرطوس، إلى حلب واللاذقية.

وأشارت إلى إرسال ٢٨ سيارة إسعاف و٧ عيادات متنقلة من دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، وحمص، وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية، فضلًا عن إرسال ٤ سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماه.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي للشعبين السوري والتركي، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الاثنين، إن مصر تتضامن بشكل كامل مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

من جانبه، نقل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وأخطر وزير الخارجية نظيره التركي، أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.