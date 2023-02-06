التقط مواطن عربي يقيم في تركيا، مقطع فيديو يُظهر انهيار المنزل الذي كان يقيم فيه جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.



وقال الشخص الذي لم يتسنَ التعرف على هويته، إن فقد زوجته وأربعة من أبنائه في تلك الكارثة، مؤكدا أن جثمامين أسرته تحت أنقاض العقار المنهار.









وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 912 شخصا، مبديا ثقته في تجاوز الأزمة.



وأضاف في كلمة ألقاها من مركز إدارة الكوارث، أن عدد جرحى الزلزال وصل إلى 5383 مصابا، مشيرا إلى أن أولوية بلاده حاليا هي عمليات الإنقاذ.



وأكّد أن هناك 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، مشددا على تحرك كل أجهزة الدولة للتعامل مع الكارثة.