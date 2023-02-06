الأعلى لنقابة المهندسين يقرر انعقاد الجمعية العمومية 10 مارس المقبل

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، جلسته الاعتيادية، بحضور وكيل النقابة إيهاب خضر، والأمين العام يسري الديب، وأمين الصندوق محمد ناصر، والأمين العام المساعد أحمد صبري، أمين الصندوق المساعد المعتز بالله بركات.

وترأس الجلسة وكيل أول النقابة حسام رزق، بالإنابة عن النقيب العام طارق النبراوي، لمروره بوعكة صحية، بحسب قوله.

وأعرب رزق، خلال كلمته عن سعادته بنجاح التنظيم المتميز لاستقبال الوفد الروسي، الذي زار نقابة المهندسين المصرية يوم الاثنين الماضي، مقدمًا الشكر لكل إدارات النقابة التي ساهمت في تنظيم هذا اليوم الذي خرج بصورة مشرفة أشاد بها الوفد الروسي.

وبحسب بيان لنقابة المهندسين اليوم الاثنين، فقد كان على رأس المناقشات التي شهدتها جلسة المجلس الأعلى للنقابة مقترح تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وبعد عدة مناقشات اتخذ المجلس الأعلى قرارًا بأن يتم انعقاد الجمعية العمومية يوم 10 من شهر مارس القادم.

وتيسيرًا على مهندسي المعاشات، قرر المجلس الأعلى، اعتماد جميع محاضر لجنة المعاشات.

وفي سياق متصل، شهدت الجلسة أيضًا مناقشات موسعة عن زيادة معاشات المهندسين، حيث تقدم المهندس يسري الديب، الأمين العام للنقابة، بطلب للمجلس الأعلى وأمين صندوق النقابة، بتقديم دراسة بإمكانية زيادة معاشات المهندسين.

وأوضح الديب، أثناء الجلسة، أن ملف المعاشات أحد أهم الملفات التي يجب أن تتصدر أولويات المجلس، كونه ملفا يهم شيوخ المهنة وأُسر المهندسين.

كما تضمنت قرارات المجلس الأعلى أيضًا، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة مشكلة جمعية المهندسين الكويتية.

وخلال انعقاد المجلس الأعلى، تلقى خبر وفاة الدكتور مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وقام أعضاء المجلس الأعلى بالوقوف دقيقة حدادًا على وفاته.

ونعى حسام رزق، وكيل أول النقابة، الراحل قائلا: "إن الدكتور مهندس شريف إسماعيل هو أحد أهم الرموز من أبناء نقابة المهندسين المصرية، والذي قدم القدوة والمثل في تأدية دوره الوطني، حتى اللحظة الأخيرة بكل تفانٍ وإخلاص، رغم معاناة المرض وآلامه"، داعيًا الله أن يتغمد فقيد الوطن برحمته الواسعة.