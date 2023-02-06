بايدن: نعمل عن كثب مع تركيا في أعقاب كارثة الزلزالين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن شعوره بقلق بالغ إزاء خبر الزلزالين المدمرين اللذين تسببا بمقتل الآلاف في تركيا وسوريا.

وقال بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، "تعمل إدارتي عن كثب مع تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد قمت بتوجيه استجابة أمريكية فورية".

وأضاف: "تواصل مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى مع نظرائهم الأتراك بشكل فوري بناء على توجيهاتي للبدء بدعم جهود البحث والإنقاذ التركية، والاستجابة لاحتياجات المصابين، والمشردين عقب الزلزال، كما يستجيب الشركاء في المجال الإنساني الذين تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا إلى الدمار هناك".

واختتم الرئيس الأمريكي بالقول: "قلوبنا اليوم مع من فقدوا أحباءهم وتدمرت منازلهم وأعمالهم أمامهم ونقدم لهم أحر التعازي".