قائد عسكري صومالي: كبدنا مليشيات الخوارج خسائر فادحة بوسط البلاد

أكد قائد الفرقة الـ27 للجيش الصومالي العقيد فارح كوشن، أن "مليشيات الخوارج" تكبدت خسائر فادحة جراء عمليات عسكرية جرت بمحافظة هيران وسط البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) اليوم الثلاثاء عن العقيد كوشن قوله إن "العمليات العسكرية شملت غارات جوية وميدانية جرت في عدة مناطق تابعة لمدينة آدم يبال أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الخوارج".



ودعا السكان المحليين في المناطق التي تشهد العمليات العسكرية إلى "التعاون والعمل مع الجيش لـتحرير البلاد من فلول الإرهابيين".



ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.



يذكر أن القوات المسلحة الوطنية بالتعاون مع القوات المحلية، تواصل ملاحقة جماعة الشبات التي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.