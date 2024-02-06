صحة غزة: الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز».

ونوه في بيان، نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن «الاحتلال يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر».

وأشار إلى أن المجمع يعاني من نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، إضافة إلى نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

وحذر من أن «المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود»، قائلًا إن «الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في المجمع بلا طعام».

ولفت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الإسعاف»، مشيرًا إلى أن «طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة.

ونوهت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الوزارة عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و585 شهيدًا و66 ألفًا و978 إصابة.