باكستان تدرس تأجيل الانتخابات في بعض الأقاليم بسبب الحوادث الإرهابية

ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن لجنة الانتخابات الباكستانية عقدت اجتماعا رفيع المستوى، لمناقشة تدهور وضع القانون والنظام العام في خيبر بختونخوا وبلوشستان قبل الانتخابات العامة المقررة في 8 فبراير في البلاد.

واليوم الاثنين، أعلنت الشرطة مقتل 10 أشخاص في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في خيبر بختونخوا قبل 3 أيام من انطلاق الانتخابات.

وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا، لوكالة "فرانس برس" عن الهجوم الذي تعرض له مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا اسماعيل خان، إن "أكثر من 30 إرهابيا شنوا هجوما من ثلاثة اتجاهات. وحصل تبادل لإطلاق النار لأكثر من ساعتين ونصف الساعة".

وأضاف أن 10 رجال شرطة قتلوا وأصيب أربعة في الهجوم الذي استهدف مركز شرطة تشودوان في منطقة ديرا إسماعيل خان.

وبينت الصحيفة أن هناك مخاوف من تأجيل الانتخابات في المحافظتين نتيجة تصاعد أعمال العنف والاضطرابات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة العسكرية للبلاد سياسة عدم التسامح مطلقًا مع العنف السياسي وتعهدت بعدم السماح لأحد بتخريب الانتخابات.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من تصاعد التوترات وأعمال العنف، بما في ذلك مقتل مرشح انتخابي في باجور - مما أدى إلى تأجيل الانتخابات في دائرتين انتخابيتين بالمنطقة - ومقتل ناشط سياسي آخر في شامان يوم الأربعاء.

كما تم الإبلاغ عن عدة هجمات مسلحة وهجمات بالقنابل اليدوية في بلوشستان، بما في ذلك هجوم استهدف منزل زهور أحمد بوليدي، وهو وزير إقليمي سابق ومرشح حزب الشعب الباكستاني لمجلس المقاطعة من مقاطعة كيش.

وأعلنت اللجنة الانتخابية، "مع الأخذ في الاعتبار تدهور وضع القانون والنظام، عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعًا شارك فيه وزير الداخلية وكبار الأمناء والمفتشين العامين لمقاطعة خيبر بختونخوا وبلوشستان وممثلي الاستخبارات. وقد تمت دعوة الوكالات الامنية".

وفي بيان منفصل، قالت اللجنة إنها لاحظت أيضًا حادث إطلاق النار على قافلة حزب سياسي، مما أدى إلى مقتل شخص واحد، وهجوم بقنبلة يدوية خارج منزل بوليدي، مرشح PB-25 في الانتخابات بمنطقة كيش.

وعلى الرغم من أن اللجنة الانتخابية رفضت في وقت سابق الدعوات لتأجيل الانتخابات العامة بسبب مخاوف أمنية، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن الوكالة الرقابية كانت تهيئ المشهد لتأجيل الانتخابات في خيبر باختونخوا وبلوشستان، وفقًا لما ذكرته صحيفة دون.

وقال مسئول كبير في اللجنة الانتخابية للصحيفة إن اللجنة منزعجة بسبب تصاعد الحوادث الإرهابية. ومع ذلك، قال إن حكومات المقاطعات مسؤولة عن وضع القانون والنظام، وكان الغرض من عقد الاجتماع هو مطالبتها بتشديد الإجراءات الأمنية.

وأردف، "في الوقت الحالي، لم تسعى أي حكومة إقليمية إلى تأجيل الانتخابات"، لكنه أصر على أنه يمكن تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية التي تشهد مستويات عالية من الاضطرابات إذا تطلب الوضع ذلك. غير أن مسؤول آخر أكد أن كل شيء ممكن.