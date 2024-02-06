الحوثيون يتوعدون بتصعيد هجمات البحر الأحمر ما لم يتوقف عدوان إسرائيل على غزة

توعد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، بتصعيد الهجمات في البحر الأحمر ما لم يتوقف "العدوان والحصار على قطاع غزة"، قائلا: "أوقفوا العدوان والحصار عن غزة وإلا سنصعد أكثر‎".

جاء ذلك في كلمة متلفزة للحوثي، بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، اليوم الثلاثاء، ونقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال الحوثي: "نحذر المعتدين (في إشارة إلى إسرائيل) أن عليهم أن يوقفوا عدوانهم على غزة، وأن يكفوا عن حصارهم، وإلا سنسعى إلى التصعيد أكثر فأكثر"، مؤكداً أن "شعبنا اليمني سيواصل كل أنشطته في البحر الأحمر، في إطار موقفه الحق والمشرف من تعبئة عسكرية وعامة".

وأضاف زعيم الحوثيين: "الشعب اليمني يقف بوجه ثلاثي الشر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بكل جرأة وشجاعة وثبات، ويحقق الانتصارات ويضرب الأعداء بكل جرأة"، مشيرا إلى أنه "فجر اليوم كانت هناك ضربات لسفن أمريكية وبريطانية، وأن جماعته لن تتردد عن فعل ما يجب فعله"، دون مزيد من التوضيح.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي استهدافها سفينتين الأولى أمريكية والثانية بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية مؤكدة تحقيق "إصابات مباشرة".

بدورها، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وقوع انفجار قرب سفينة تجارية بخليج عدن على بعد 50 ميلا بحريا جنوب المحافظة اليمنية.