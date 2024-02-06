 حماس تستنكر إعلان رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده بإسرائيل للقدس: يضع الأرجنتين في خانة الشريك للاحتلال - بوابة الشروق
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حماس تستنكر إعلان رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده بإسرائيل للقدس: يضع الأرجنتين في خانة الشريك للاحتلال

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 5:44 م

استنكرت حركة حماس، إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة، قائلة إن الأمر يمثل مخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة.

وفي بيان لها، دعت حركة حماس تدعو الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة وتصف القرار بالظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للاحتلال في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ووصل الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، على متن طائرة "العال" الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن خافيير ميلي، قد وصل إلى تل أبيب على متن طائرة العال الإسرائيلية، وكان في استقباله، وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وأكد الرئيس الأرجنتيني لكاتس فور وصوله أنه قرر نقل سفارة الأرجنتين في إسرائيل إلى مدينة القدس.


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