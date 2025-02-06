أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تساعد في شحن النفط الإيراني إلى الصين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على شبكة تضم أكثر من اثني عشر شخصا وشركة من المتهمين بتسهيل شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على أكثر من اثنتي عشر من الأشخاص والشركات في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف العقوبات مواطنين إيرانيين وهنودا وشركات لإدارة الطواقم ومجموعة من السفن.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان صحفي: "لا يزال النظام الإيراني يركز على الاستفادة من إيراداته من النفط لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه الباليستية الفتاكة ومسيراته، ودعم المجموعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنه في المنطقة".

وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر".