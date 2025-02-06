 زيلينسكي يرأس وفد أوكرانيا في مؤتمر ميونخ للأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يرأس وفد أوكرانيا في مؤتمر ميونخ للأمن

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الخميس 6 فبراير 2025 - 11:33 م | آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2025 - 11:33 م

قال أندري يرماك كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيرأس وفد بلاده لمؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع المقبل، كما من المتوقع أن يحضر أيضا نائب الرئيس الأمريكي جيه. ديه. فانس والمبعوث الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج.

وقال يرماك، الذي سيحضر أيضا، لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب) إن الوفد الأوكراني سيعرض موقف البلاد بشأن إنهاء الحرب وآراءهم بشأن كيفية التوصل "لسلام طويل ومستدام".

وذكر عن رسالة أوكرانيا للاجتماع "من الضروري أن يدرك القادة وخبراء السياسة الذين سيكونون في ميونخ أن هذا بمثابة زخم. وأننا قريبون للغاية من إنهاء هذه الحرب عن طريق سلام عادل ودائم، لكن من الضروري أن نكون معا... لا أن نمنح روسيا فرصة لتقسيم العالم، وتقسيم الشركاء".

ويأتي المؤتمر السنوي في لحظة حيوية بالنسبة لأوكرانيا، التي تكافح لإقامة علاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.


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