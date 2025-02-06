يامال ورافينيا يقودان تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا في ربع نهائي الكأس

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مستضيفه فالنسيا في العاشرة والنصف من مساء اليوم، الخميس، على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي وأليكس بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين يامال، رافينيا وفيران توريس.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إينياكي بينيا، دييجو كوشين، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، روبرت ليفاندوفسكي، بابلو توري، مارك كاسادو، باو فيكتور، داني أولمو، هيكتور فورت وجيرارد مارتين.

وحدد الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، موعدًا لإجراء قرعة الدور نصف النهائي، في تمام الساعة الثانية عصرًا، في قاعة «لويس أراجونيس» بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

مباريات الدور ربع النهائي انطلقت يوم الثلاثاء بفوز كبير لأتلتيكو مدريد 5-0، على حساب خيتافي، فيما فاز ريال مدريد على ليجانيس، 3-2 أمس الأربعاء.

وتختتم منافسات الدور ربع النهائي اليوم، الخميس، بمواجهتي ريال سوسيداد أمام أوساسونا، على ملعب ريالي آرينا وبرشلونة ضد فالنسيا على ملعب ميستايا.